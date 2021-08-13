Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

Dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışın sürmesi pay piyasalarını baskılayan bir unsur olarak öne çıkarken, New York borsasında kırılan rekorlara karşın Çinli yetkililerin düzenlemeleri ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu beklemesi fiyatlamalara yansıyor.

Bu kapsamda gelecek hafta açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının önemi artarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu ay sonunda Jackson Hole toplantıları kapsamında yapacağı konuşmanın bankanın para politikasına dair beklentileri şekillendireceği öngörülüyor.

Beklenen yönlendirmeler öncesinde, Fed yetkilileri bankanın varlık alımlarının azaltılmasına başlaması gerektiğine dair görüş bildirmeye devam etti. Kansas Fed Başkanı Esther George varlık alımlarının sona erdirilmesini desteklediğini belirtirken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan merkez bankasının varlık alımlarının hızını ekim ayına kadar düşürmeye başlaması gerektiğini savundu.

Makroekonomik veri tarafında dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik verileri, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın sürdüğüne işaret etti. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü 3'üncü haftaya taşıyarak 375 bine geriledi. Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise temmuzda aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 7,8 artarak Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,04 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artışla rekor tazeledi. Nasdaq endeksi ise iki günlük negatif ayrışmasına son vererek yüzde 0,35 kazançla günü tamamladı. Dolar endeksi bir günlük düşüşün ardından dün yüzde 0,1 yükselerek yeniden 93 seviyesinin üzerini test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,38'e kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 1,37'den tamamlarken, bugün yüzde 1,35 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8 ve yıllık bazda yüzde 22,2 ile beklentiler paralelinde büyüdü. Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,3 geriledi. Açıklanan verilerin ardından pay piyasalarında İngiltere hariç hafif yükseliş izlendi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksinde yüzde 0,38'lik, Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 0,70'lik ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 0,36'lık yükseliş yaşanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,1 gerilemesinin ardından bugün kayıplarını telafi etti ve 1,1739 seviyelerinde dengelendi.

Asya borsalarında hafta başından bu yana hakim olan karışık seyir bugün de devam ederken, artan Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin endişelerin yanı sıra Çinli regülatörlerin önemli endüstrilere yönelik düzenlemelerine devam etmesi pay piyasalarını baskılıyor. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 düşüşle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,05'lik sınırlı artışla seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) gelecek yıl arz faydası oluşabileceği uyarısının ardından dün yüzde 0,6 düşüş kaydederken, bugün de yüzde 0,5'lik azalışla 70,6 dolar seviyelerine geriledi. Altının ons fiyatı ise dün 1.752,6 dolarla yatay kapanış gerçekleştirirken, bugün 1.751-1.757 dolar dar bandında hareket ediyor.

Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitmemesi ve para politikasına ilişkin "sıkı duruş" mesajını korumasının ardından, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,38 artışla 1.444,46 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün yüzde 0,9 gerileyerek günü 8,5553'ten kapanırken, bugün 8,57 seviyelerinde hareket ediyor.

TCMB'nin Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar liralık swap anlaşması yapması ve sanayi üretiminin haziranda da güçlü seyrini sürdürmesi, Türk lirası varlıkların dünkü pozitif seyrinde etkili oldu.

Analistler, dünya çapında Kovid-19 vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve Fed'in varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu beklenmesinin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, açıklanan bilanço ve verilerin ise iyimser fiyatlamaları desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 sonunda ise cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı ödemeler dengesi istatistikleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satış istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi