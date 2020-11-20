Yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı

20.11.2020 09:13
Yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı, System.String[]

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve ekonomiye yönelik teşvik belirsizlikleri ile karışık bir seyir izlerken, Türk lirası varlıklar "ekonomide yeni dönem" söylem ve adımları ile pozitif ayrıştı.

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve ekonomiye yönelik teşvik belirsizlikleri ile karışık bir seyir izlerken, Türk lirası varlıklar "ekonomide yeni dönem" söylem ve adımları ile pozitif ayrıştı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 57 milyonu aşarken, piyasaları bugüne kadar destekleyen ekonomik destek paketlerine ilişkin belirsizlikler dün küresel ölçekte pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Ekonomik destek paketlerine ilişkin ABD'de pozitif haberler öne çıkarken, Avrupa tarafında belirsizliklere bir yenisi daha eklendi.

Brexit düğümünü çözmekte zorlanan Avrupa Birliği (AB), dün gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde 1,8 milyar avroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve Kovid-19 ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda uzlaşı sağlayamadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Üye ülkelerin büyük çoğunluğu masadaki anlaşmayı kabul ederken bazıları buna destek veremeyeceklerini belirtti. Herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulma çabalarını sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Analistler, artan Kovid-19 vaka sayıları, alınan tedbirler, aşı çalışmaları ve teşvik beklentileri nedeniyle 21-22 Kasım'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların öneminin arttığını belirterek, pay piyasalarının pozitif gelişmeleri fiyatlamaya daha istekli olduğunu bildirdi.

Dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının, beklentilerin aksine artmasına karşın, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın destek paketi için Demokratlarla müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiği haberleri, New York borsasının alıcılı bir seyir izlemesini sağladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Avrupa borsalarında ise, dün AB Liderler Zirvesi'nde anlaşma sağlanamaması sonrası satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artarak 1,1879'a çıktı.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 0,4 azalırken, Satınalma Yöneticileri Endeksi de imalat sanayisinde 48,3'e, hizmet sektöründe 46,7'ye geriledi. Veriler sonrası ve artan Kovid-19 vaka sayılarının neden olduğu endişelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile başlayan Türk lirası varlıklara ilginin, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası da devam ettiği görüldü.

Ekonomistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

TCMB, dün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 15'e çıkarırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını belirterek, sadeleşme ve öngörülebilirlik adına da önemli bir adım attı.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da rekorlar kırılırken, dolar/TL yüzde 2,2 azalışla 7,5512'den günü tamamladı. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.325,70 puana taşıdığı günde, bir önceki güne göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.313,02 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.325 ve 1.340 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, kasım ayı tüketici güven endeksi

18.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Kasım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı - Son Dakika Ekonomi


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