Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı
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Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı

14 dakika önce

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı, System.String[]
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:27 
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