Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı
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Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:27
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