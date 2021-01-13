Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

13.01.2021 09:13
Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri takip edilecek.

ABD'deki iç politik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları ve aşılama çalışmaları küresel piyasaların odağındaki yerini koruyor.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentiler pay piyasalarını desteklerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve artan Kovid-19 vaka sayıları, piyasa fiyatlamalarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelliyor.

Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler 2 milyona, vaka sayısı ise 92 milyona yaklaştı. Alınan tedbirlere karşın artan vaka sayıları, ekonomiye yönelik belirsizliklerin sürmesine neden oluyor.

Dün akşam ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, "Anayasanın 25. ek maddesini" kullanarak Başkan Donald Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı kabul etti. Ancak oylama yapılmadan önce Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye bir mektup göndererek, "Anayasanın 25. ek maddesini devreye sokmayacağını" zaten bildirdiği için Meclisteki oylama sembolik olmanın ötesinde bir anlam taşımıyor.

New York borsasında, bu hafta 2020'nin 4. çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacak olması ve banka karlılıklarına ilişkin pozitif beklentilerle banka hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,19, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Avrupa tarafında, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bu hafta başlaması beklenen finansal hizmetler için görüşmeler öncesinde pay piyasalarında dün sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi üyelerinin dün akşamki konuşmalarında mali teşviklerin önemine dikkati çekmesi ve Fed'in genişlemeci politikasını devam ettireceğini vurgulamaları sonrası dolar endeksi 4 günlük yükseliş rallisini sonlandırırken, altının ons fiyatı da zayıflayan dolardan bulduğu destekle toparladı. Ons altın, dün yüzde 0,6 artışla 1.856 dolar çıkmasının ardından bugün Asya piyasalarında 1.857 dolarda yatay seyrediyor.

Son bir haftadır varlık fiyatlamaları arasında yükselişi ile öne çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,1870'ten yüzde 1,1240'a geriledi.

Yurt içinde, dün rekor serisini devam ettiren BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazanarak 1.549,53 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,4 azalışla 7,4572'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Biden'ın, yarın açıklayacağı mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin küresel ölçekte piyasaları desteklemeye devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.580 seviyesinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyor. Kasımda, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,5, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretim endeksi

10.00 Türkiye, kasım ayı perakende satış ve ciro endeksleri

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı sanayi, üretim endeksi

16.30 ABD, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap raporu

Sanayi Üretim Endeksi, Avrupa Birliği, Kasım, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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