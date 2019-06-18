Yurt içi piyasalar sanayi üretimini bekliyor

Küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak veriler, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksi takip edilecek.

Küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak veriler, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksi takip edilecek.

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