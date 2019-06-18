Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar sanayi üretimini bekliyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Yurt içi piyasalar sanayi üretimini bekliyor

1 saat önce

Küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak veriler, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksi takip edilecek.

Yurt içi piyasalar sanayi üretimini bekliyor, System.String[]
Küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak veriler, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksi takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Azubuike için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı! Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Galatasaray Banega transferini bitirdi! İşte oyuncunun maliyeti Fenerbahçe'den tazminatını alamayan Cocu, FIFA'ya gidecek iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:28:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar sanayi üretimini bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]