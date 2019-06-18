Yurt içi piyasalar sanayi üretimini bekliyor
1 saat önce
Küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak veriler, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksi takip edilecek.
Küresel piyasalarda gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz kararları öncesi dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak veriler, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksi takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:08
Beşiktaş, Azubuike için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı!
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Galatasaray Banega transferini bitirdi! İşte oyuncunun maliyeti
Fenerbahçe'den tazminatını alamayan Cocu, FIFA'ya gidecek iddiası