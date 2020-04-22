Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı - Son Dakika
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Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı

6 saat önce

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle negatif seyrederken, yurt içinde bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu talep düşüşüne karşın üretim kısıntılarının yeterli olmamasının yanı sıra depolama ve taşıma maliyetlerindeki artışlarla sert düşüşünü sürdürüyor.

ABD'de dün vadesi dolan Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı vadeli işlem kontratlarının eksi seviyeye gerilemesi sonrası en aktif kontrat da açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşması ile 10 dolar sınırına kadar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da bu gelişmelerle düşüşünü hızlandırarak bugün Asya piyasalarında yüzde 15 değer kaybıyla 16 dolara kadar indi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, enerji devi şirketlerin hisse ve fonları üzerinden tüm piyasaları negatif etkilerken, ayrıca aşırı değer kayıplarının hemen hemen tüm sektörlerdeki tedarik zincirini tehdit edebileceği endişeleri de küresel ekonomik aktiviteye ilişkin beklentileri olumsuz etkiliyor.

Analistler, piyasa fiyatlamalarındaki bu anormalliğe karşın Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının görece pozitif olduğuna dikkati çekiyor. Vaka sayılarındaki artış hızının yavaşlaması ve aşı denemelerinin, salgında en kötünün bu ay geride bırakılabileceği ümitlerini artırdığını ifade eden analistler, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ABD'de dün pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek 100 seviyesinin üzerine yerleşti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 2,67, S&P 500 endeksi yüzde 3,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,48 değer kaybederken, bugün vadeli işlemlerde endekslerin sınırlı şekilde artış kaydettiği görülüyor.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan ZEW endekslerinin beklentilerin altında kalarak ekonomik aktivitedeki daralmanın tahminleri aşabileceği endişelerine neden olması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün şoku ile borsalar sert düştü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,99, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,96 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,77 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken, borsalarda Çin hariç negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahına paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 azalışla 97.619 puandan tamamladı. Dün 7 sınırına kadar çıkması sonrası 6,9810'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9850 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 ve 96.400 seviyelerinin kısa vadede önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimine devam edeceğini tahmin ederken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı.

17 Mart'taki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti.


Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

17.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:04 Kaynak: AA

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