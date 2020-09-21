Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu kararları bekleniyor.

Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu kararları bekleniyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları takip edilirken, beklentiler dahilinde geçen toplantılar sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 4,8 puan artarak 78,9'a çıktı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ekonomideki toparlanma işaretlerine karşın New York borsasında, teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,88, S&P 500 endeksi yüzde 1,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün, Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, haftalık bazda yüzde 0,56 gerileyen Nasdaq endeksi, düşüşünü 3. haftaya taşıdı.

Analistler, ABD'de bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunum ve açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminin görece zayıf olduğunu, teknoloji hisselerinin seyrinin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği devam ederken, geçen haftanın en önemli gündemi, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) negatif faize geçiş sinyalini net bir şekilde vermesi oldu.

BoE'nin toplantısı sonrası piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, cuma gümü sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kaybetti, avro/dolar paritesi ise yatay bir seyir izledi. Azalan küresel risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 düşüş kaydetti.

Bugün, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri Asya borsalarında düşüşleri de beraberinde getirdi. Japonya borsasının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,12 değer kazanarak günü 1.111,96 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,84 yükseliş kaydetti. Cuma günü 7,5604'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5690'dan işlem görüyor.

Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildirdi.

Analistler, veri gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve jeopolitik gelişmeler ile Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.090 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

17.30 Türkiye, merkezi yönetim borç stoku

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika Ekonomi

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