Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı
Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasalar Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantıları gündemin odağında yer alıyor.

Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantıları gündemin odağında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:16 
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