Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalar Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantıları gündemin odağında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:16
Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu tek tip sigara paketi uygulaması 5 Aralık'tan itibaren başlayacak Azerbaycan'da yolsuzluk protestosu sırasında röportaj veren bir eylemcinin gözaltına alınma anı, sosyal medyada gündem oldu