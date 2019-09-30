Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı
1 saat önce
Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı takip edilecek.
Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:06
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