Son Dakika Haberleri: Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı
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Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı

1 saat önce

Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı takip edilecek.

Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı takip edilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:06 
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