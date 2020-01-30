Yurt içi piyasalar yılın ilk Enflasyon Raporu'nu bekliyor

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınına dair artan endişelerle tepki alımlarının satışa dönüştüğü görülürken, bugün yurt dışında ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon olmak üzere yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bırakırken, karar metninde ekonomik veriler, küresel gelişmeler ve enflasyon baskısının yakından takip edildiği vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell da kararın ardından yaptığı açıklamada, yüzde 2'nin altındaki enflasyondan memnun olmadıklarını belirterek, koronavirüs dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Virüsün "son derece ciddi bir mesele" olduğunu vurgulayan Powell, "Salgın, özellikle Çin'in ekonomik büyümesinde bozulmaya yol açabilir. Henüz salgının ne kadar yayılabileceği ve etkilerinin ne olabileceği konuları belirsiz ancak durumu yakından gözlemliyoruz." dedi.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının Fed'in politikasını yüzde 2'lik enflasyon hedefini tutturma yönünde değiştirebileceğine işaret ettiğini, bunun ise daha "güvercin" bir politika beklentilerini artırdığını söyledi. Powell'ın açıklamalarında koronavirüs salgınına değinmesinin konunun ciddiyetini ortaya koyduğunu aktaran analistler, virüsün küresel ekonomiye etkilerine dair tedirginliklerin arttığını kaydetti.

Son durumda Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 7 bin 711'e çıktı.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donal Trump'ın Filistin- İsrail meselesine dair açıkladığı sözde barış planına ilişkin gelişmeler izlenirken, Libya krizine dair haber akışı da piyasaların odağında bulunmaya devam ediyor.

Artan jeopolitik riskler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı dün yeniden 60 doların altına inerken, bugün de önceki kapanışa göre yüzde 0,91 azalışla 58,66 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Gelişmelerin ardından New York borsasında Apple, Boeing, General Electric ve Tesla gibi şirketlere gelen alımlar etkili olsa da yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasıyla pay piyasaları karışık seyretti, tahvil faizleri ise sert düştü. Dow Jones endeksi yüzde 0,04 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,60'ın altını görmesinin ardından bugün yüzde 1,56'ya kadar geriledi.

Avrupa tarafında da dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 yükseldi. Dün 1,10 kritik eşiğinin altını gören avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0,06 artışla 1,1015 seviyelerinden alıcı buluyor.

Asya borsalarında ise koronavirüs salgınının ardından Çin'in büyümesine dair düşen beklentiler ve uluslararası çapta alınan önlemlerin etkisiyle dünkü toparlanma istediğinin bugün yerini sert satışa bıraktığı görülüyor. Dolar karşısında Çin yuanının 6,93 seviyelerine, güvenli liman alımlarıyla Japon yeninin ise 108,9'a kadar gerilediği görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,1 düşüşle seyrediyor.

Yurt içi tarafta dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 119.689,48 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün günü 5,96'nın hemen üzerinden tamamlamasının ardından bugün 5,9654 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içi fiyatlamaları açısından yılın ilk Enflasyon Raporu ve sonrasında TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yurt dışında ABD'de büyüme, Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.900 seviyesinin destek, 121.500'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

11.55 Almanya, ocak ayı işsiz sayısında değişim

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

16.30 ABD, 4. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları