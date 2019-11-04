Yurt içi üretici fiyatları Ekim'de yüzde 0.17 arttı, yıllık artış yüzde 1.70
7 saat önce
Yurt içi üretici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.17 arttı ve üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1.70 olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
Yurt içi üretici fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.17 arttı ve üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 1.70 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki 10 aylık artış yüzde 6.71 ve yıllık artış da yüzde 1.70 düzeyinde gerçekleşti.
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