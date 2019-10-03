Son Dakika Haberleri: Yurt içi üretici fiyatları eylül'de yüzde 0.13 arttı
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Yurt içi üretici fiyatları eylül'de yüzde 0.13 arttı

56 dakika önce

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.13 arttı ve yıllık artış yüzde 2.45 düzeyine geriledi.

Yurt içi üretici fiyatları eylül'de yüzde 0.13 arttı, System.String[]

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.13 arttı ve yıllık artış yüzde 2.45 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 6.53'e gerilerken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 26.44 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:07 Kaynak: DHA
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