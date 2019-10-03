Yurt içi üretici fiyatları eylül'de yüzde 0.13 arttı
56 dakika önce
Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.13 arttı ve yıllık artış yüzde 2.45 düzeyine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:07 Kaynak: DHA
Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.13 arttı ve yıllık artış yüzde 2.45 düzeyine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 6.53'e gerilerken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 26.44 olarak gerçekleşti.
Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Enflasyon Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye indi