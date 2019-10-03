Yurt içi üretici fiyatları eylül'de yüzde 0.13 arttı (2)

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.13 arttı ve yıllık artış yüzde 2.45 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 6.53'e gerilerken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 26.44 oldu.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri;

elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 3.02,

su temini sektöründe yüzde 0.23 artarken,

madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.86,

imalat sanayi sektöründe yüzde 0.05 düştü.

Eylül'de geçen aya göre en fazla düşüş; yüzde 9.53 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3.79 ile diğer ulaşım araçları ve yüzde 1.6 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde görüldü. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 5.46, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4.12 ve ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 1.6 ile geçen aya göre endekslerinin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Eylül ayında aylık en fazla düşüş yüzde 2.7 düşüş ile enerjide görüldü. (Grafik&Tablo)

- İstanbul