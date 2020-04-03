Yurt içi üretici fiyatları Mart'ta yüzde 0.87 arttı, yıllık artış yüzde 8.50

Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8.50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki üç ayık artış yüzde 3.22'ye çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.61 olarak hesaplandı.