Yurt içi üretici fiyatları Nisan'da yüzde 1.28 arttı (2)

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 1.28 ve yıllık bazda yüzde 6.71 arttı. Türkiye İstatistik Kurmu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretici fiyatlarındaki dört aylık artış yüzde 4.54'ü ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 10.87'yi buldu.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 7.44, imalatta yüzde 6.27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12.86, su temininde yüzde 4.57 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 7.52, dayanıklı tüketim malında yüzde 10.40, dayanıksız tüketim malında yüzde 11.02 artış, enerjide yüzde 11.25 azalış, sermaye malında yüzde 11.16 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.22, imalatta yüzde 1.41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.31 artış, su temininde yüzde 0.53 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3.00, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.40, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.18 artış, enerjide yüzde 7.97 azalış, sermaye malında yüzde 2.91 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en fazla azalış; yüzde 50.51 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 39.20 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 34.34, metal cevherleri yüzde 23.20, diğer mamul eşyalar yüzde 18.67 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 28.46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 27.71 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 0.53 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 8.03, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 6.71, diğer mamul eşyalar yüzde 5.28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)

- İstanbul