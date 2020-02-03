Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 - Son Dakika Ekonomi

Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84

6 saat önce

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.84 arttı ve yılılk artış yıllık yüzde 8.84 oldu.

Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84, System.String[]

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.84 arttı ve yılılk artış yıllık yüzde 8.84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.71 olarak gerçekleşti.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:09 Kaynak: DHA
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