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Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84
6 saat önce
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.84 arttı ve yılılk artış yıllık yüzde 8.84 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:09 Kaynak: DHA
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.84 arttı ve yılılk artış yıllık yüzde 8.84 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.71 olarak gerçekleşti.
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