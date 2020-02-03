Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 (2) - Son Dakika Ekonomi

Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 (2)

6 saat önce

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.84 arttı ve yılılk artış yıllık yüzde 8.84 oldu.

Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 (2), System.String[]
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.84 arttı ve yılılk artış yıllık yüzde 8.84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.71 olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12.76, imalatta yüzde 8.45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13.07, su temininde yüzde 4.27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 5.15, dayanıklı tüketim malında yüzde 8.93, dayanıksız tüketim malında yüzde 13.37, enerjide yüzde 13.75, sermaye malında yüzde 8.78 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2.33, imalatta yüzde 1.85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.95, su temininde yüzde 5.46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.36, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.60, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.71, enerjide yüzde 3.01, sermaye malında yüzde 2.55 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en fazla azalış; yüzde 2.23 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0.70 ile giyim eşyası, yüzde 0.46 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler olarak gerçekleşti.

Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 64.40, ham petrol ve doğal gaz yüzde 25.49, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24.94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 9.68 ile tütün ürünleri, yüzde 0.65 ile giyim eşyası, yüzde 0.57 ile kağıt ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti.

Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 11.27, ham petrol ve doğal gaz yüzde 7.05, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5.52 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)


- İstanbul
Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Şubat ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu Ocak ayında 14,8 milyar dolar olan ihracat, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:44:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 1.84 arttı, yıllık artış yüzde 8.84 (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]