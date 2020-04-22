Yurt içinde ikamet eden 10,5 milyon kişi seyahate çıktı - Son Dakika
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Yurt içinde ikamet eden 10,5 milyon kişi seyahate çıktı

6 saat önce

Geçtiğimiz yıl son çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 501 bin kişi seyahate çıktı.

Yurt içinde ikamet eden 10,5 milyon kişi seyahate çıktı, System.String[]

Geçtiğimiz yıl son çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 501 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı son çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verisini paylaştı. Buna göre, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan son çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 501 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 artarak 12 milyon 846 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 90 milyon 840 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,1 gece oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 78 milyon 202 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 637 milyon 70 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2019 yılında 8,1 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 7 milyar 837 milyon 481 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 7 milyar 837 milyon 481 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 94.0'ını 7 milyar 368 milyon 927 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,0'ını ise 468 milyon 553 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 610 TL oldu.

Bu yılda, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 21,5 artarak 48 milyar 910 milyon 856 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 91,9'unu 44 milyar 945 milyon 860 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,1'ini ise 3 milyar 964 milyon 996 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 625 TL oldu.

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 131,8 ile sağlık harcamalarında, yüzde 104,5 ile paket tur harcamalarında ve yüzde 53,2 ile diğer harcamalarda (spor, eğlence, eğitim, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim vs) oldu.

Seyahat harcamalarının yıllık değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 62,0 ile sağlık harcamalarında, yüzde 27,4 ile yeme-içme ve yüzde 26,2 ile seyahat öncesi yapılan (giyecek, ilaç, çanta, kamera, film vb.) harcamalarda oldu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 66,3 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 17,8 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 8,3 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 63,7 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 494 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 790 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 969 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 435 milyon 347 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 115 milyon 366 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 42 milyon 713 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:25 Kaynak: İHA

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