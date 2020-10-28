Yurt ışıkları 29 Ekim için yandı - Son Dakika

Yurt ışıkları 29 Ekim için yandı

Karabük'te KYK yurdunun ışıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yandı.

Karabük'te KYK yurdunun ışıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yandı. Karabük Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Asiye Hatun Kız KYK yurdunun personelleri odaların ışıklarıyla cumhuriyetin ilan edilişinin 97. Yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim" koreografisi oluşturuldu. Önceki yıllarda öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen Türk bayraklı etkinlikler gerçekleştirilmişti. Pandemi süreci dolayısıyla öğrenciler olmasa da personeller bu ışık geleneğini devam ettirdi. - KARABÜK

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