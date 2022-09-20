YURT KAYDINDAN DÖNERKEN KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ AYSUN İLE AĞABEYİ, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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YURT KAYDINDAN DÖNERKEN KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ AYSUN İLE AĞABEYİ, TOPRAĞA VERİLDİ

20.09.2022 17:44

SAKARYA'da yurda kayıt yaptırdıktan sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evlerine dönerken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Aysun Kaplan (18) ile ağabeyi Mustafa Kaplan (31), son yolculuklarına uğurlandı.

SAKARYA'da yurda kayıt yaptırdıktan sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evlerine dönerken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Aysun Kaplan (18) ile ağabeyi Mustafa Kaplan (31), son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede kardeşlerin yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.

Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünü kazanan Aysun Kaplan, dün yurda kayıt yaptırdıktan sonra ailesiyle birlikte Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evlerine dönmek için yola çıktı. Mustafa Kaplan yönetimindeki 34 FA 5265 plakalı hafif ticari araç, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişine geldiğinde aynı yöne giden K.Ş. yönetimindeki 59 TC 867 plakalı kamyona çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Aysun Kaplan ile ağabeyi Mustafa Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı çıkarılan kardeşlerin annesi Fatma Kaplan ise ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kazada kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın hız göstergesinin 170'te takılı olduğu görüldü.

YAKINLARI VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Mustafa ve Aysun Kaplan kardeşler için Gebze'de Esentepe Camisi'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Cenazede kardeşlerin babası Mehmet ile ağabeyleri Turgay Kaplan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Aysun Kaplan'ın liseden sınıf arkadaşları ve ailesi uzun süre genç kızın tabutunun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşler Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

Anne Fatma Kaplan'ın hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Kaplan, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YURT KAYDINDAN DÖNERKEN KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ AYSUN İLE AĞABEYİ, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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