Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından Bakan Dönmez'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından Bakan Dönmez'e ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından Bakan Dönmez'e ziyaret

7 saat önce

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettiği bildirildi.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından Bakan Dönmez'e ziyaret, System.String[]

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettiği bildirildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarete Vakıf Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Halil Kırşan, Mehmet Yılmaz ile Ankara Temsilcisi Oğuz Güner'in katıldığı belirtildi.

Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı'nın da katıldığı kaydedilen açıklamada, ziyarette madencilik sektörünün sorunlarının konuşulduğu ve bu yıl içinde yapılması planlanan "Madencilik Şurası" ile hazırlıkları devam eden "Maden Kanunu" çalışmalarının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede Başkan Önal'ın vakfın Türkiye'deki madencilik sektörünün geliştirilmesine yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ve Bakan Dönmez'in de madencilik sektörünün yanında yer aldıklarını ifade ettiği aktarıldı.

Fatih Dönmez, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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