Son Dakika Haberleri: Yurt müdürleri ve eğitim sorumluları toplantısı gerçekleştirildi
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Yurt müdürleri ve eğitim sorumluları toplantısı gerçekleştirildi

1 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurt müdürleri ve eğitim sorumluları toplantısı gerçekleştirildi.

Yurt müdürleri ve eğitim sorumluları toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü yurt müdürleri ve eğitim sorumluları toplantısı gerçekleştirildi.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde yurt müdürlüklerinde barınan öğrencilere yönelik yapılacak eğitim, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlama ve koordinasyon konuları görüşüldü. Öte yandan toplantıda yapılması planlanan faaliyetler hakkında da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Aslan Yıldız, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:11 Kaynak: İHA
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