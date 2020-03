Yurt öğrencilerinden 3 aylık konaklama bedeli almayacak - Son Dakika

Korona virüsün yol açtığı tedbirler sürerken, eğitimlerine ara verilen öğrencilerin kaldığı yurt ve pansiyonlarda aylık ücret sorununa bir iş insanı kendi imkanları ile çözüm getirdi. Yurt sahibi, öğrencilerden mart, nisan ve mayıs konaklama bedellerini almayacağını açıkladı.



Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İzmir Pansiyon ve Öğrenci Yurdu sahibi Lokman Fazla, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine ara verilen öğrencilerden 3 aylık yurt ücreti almayacağını belirtti. Fazla, "Küresel soruna yol açan bu virüs ülkemizde öğrencileri maddi olarak da etkiliyor. 35 öğrencimizin kaldığı pansiyonumda onlara destek olmak amacıyla 3 aylık konaklama ücretlerini almama kararı aldım" dedi. İzmirli iş insanı Lokman Fazla, ortalama öğrenci başına 600 lirayı bulan bedelin mart, nisan ve mayıs aylarına ait bölümünü kendisinin karşılayacağını belirterek şöyle konuştu: "Ülke olarak çok ağır bir dönemden geçiyoruz. Atlatacağımıza inanıyorum. Hastalığa karşı tedbirlerin önemli olduğuna inanıyorum. Korona virüsünün neden olduğu ekonomik durgunluk toplumun her kesim ve sektörüleri tarafından hissedilmektedir. Genelde orta ve küçük ölçekli işletmeler ile hizmet sektörü bundan daha fazla etkileneceği açık şekilde kendini göstermiştir. Genelde öğrenci velileri orta gelirli kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla her kesimde olduğu gibi öğrenciler de maddi olarak etkileniyor. Buna çözüm olması anlamında ufak da olsa kendi çapımda öğrencilerin 3 aylık bedellerini almayarak örnek bir girişimde bulundum. Özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve Burhaniye'de faaliyet gösteren diğer işletmelerin de benzeri maddi katkılarla insanımıza destek olmalarını arzu ediyorum." - İZMİR