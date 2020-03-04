Yurt öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı'na ışıklı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı'na ışıklı destek - Son Dakika

Yurt öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı'na ışıklı destek

6 saat önce

ELAZIĞ'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, 'Bahar Kalkan'ı harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazarak destek verdi.

Yurt öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı'na ışıklı destek, System.String[]

ELAZIĞ'da yurtta kalan üniversite öğrencileri, 'Bahar Kalkan'ı harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazarak destek verdi.

Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde sürdürğü 'Bahar Kalkanı' harekatına destek eylemi yaptı. Ahmet Kabaklı, Ömer Bilginoğlu, İzzetpaşa, Harput ve Sare Ana yurtlarında kalan öğrenciler, 'Bahar Kalkanı' harekatına odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturarak Mehmetçiğe selam gönderdi. Bazı öğrenciler ise yurdun bahçesinde 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.


Yurtlar Kurumu, Elazığ, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:11 Kaynak: DHA
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