Son Dakika Haberleri: Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı
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Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı

8 saat önce

BURSA'da yurt önlerinde üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Yiğit Güler (33), yakalanıp, tutuklandı.

Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı, System.String[]

BURSA'da yurt önlerinde üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Yiğit Güler (33), yakalanıp, tutuklandı. Güler'in kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kız öğrenci yurtlarının önlerinde dolaşan kişi, üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip, sözlü tacizde bulundu. Öğrenciler durumu yurt yönetimine ve polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki ev ve iş yerlerine ait 452 güvenlik kamerasından yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Yiğit Güler olduğunu belirledi. Yiğit Güler, polisin yaptığı baskınla evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyleyen Yiğit Güler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

?Bu arada Yiğit Güler'in, kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.


Altınşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:26 Kaynak: DHA
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