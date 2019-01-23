Son Dakika Haberleri: Yurt Personeline İlk Yardım Eğitim Verildi

Yurt Personeline İlk Yardım Eğitim Verildi

1 saat önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Yurdu personeline yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimi başarıyla tamamlandı.

Yurt Personeline İlk Yardım Eğitim Verildi, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk,kursta başarılı olan personele başarı sertifikalarını takdim etti.

Yunusemre İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Ayşe Hafsa Sultan Yurdu'nda görevli personele verilen ilk yardım eğitim kursu, hem teorik hem de pratik uygulamalarla gerçekleştirildi. İki haftada toplam 18 saat süren kursa 34 personel katıldı. Eğitim kapsamında; personele genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, kalp krizi, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.

Eğitim boyunca cansız mankenler üzerinde yapılan uygulamalar da personelin derse etkin katılımını sağladı. İlk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan personele sertifikaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şube Müdürü Yılmaz Kaçar ve Yurt Müdürü Ebru Acar tarafından verildi. "Erken müdahale hayat kurtarır" diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Öğrencilerimiz bize velilerimizin emaneti. Onlar bizim evlatlarımız. Evlatlarımızın olası bir durumda ilk müdahalelerini gerçekleştirebilmek için bilinçli ve eğitimli olmamız gerekir. Bu vesileyle eğitimin düzenlenmesinde bizlere destek veren Yunusemre Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerine, özveriyle bu eğitime katılan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:15 Kaynak: Bültenler

Yunusemre, Güncel
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