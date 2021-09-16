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Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım - Son Dakika

Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım

16.09.2021 14:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim ve üniversite öğrencilerinin yurt sorununa değinen Kılıçdaroğlu, "İktidarın 20 yıldır çözemediği yurt sorununu 1 yılda çözmezsem siyaseti bırakacağım. Onlar Türkiye'nin geleceği. Ne kadar iyi yetişirse, ne kadar iyi eğitim alırlarsa Türkiye o kadar büyüyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kırklareli'ne gitti. Kırklareli Atatürk Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediyesi Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile makamında görüştü. Kılıçdaroğlu daha sonra muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasına katıldı.

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE'NİN BU SORUNLARDAN ARINMASI LAZIM"

"Kavgayı bir tarafa bırakıyoruz ama sorunlarımız var. Millet sorunların altında ezilmiş vaziyette. Toplumun hangi kesimine giderseniz, dert dinliyorsunuz. İster çiftçiye, ister işçiye, ister emekliye, ister kamyon şoförüne, ister apartman görevlisine, ister muhtara, ister devlet memuruna, ister sanayiciye. Bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım. Bu sorunlardan arındıracak olan da siyaset kurumudur.

"SİYASİ PARTİLER DEVLET DEĞİLDİR"

Siyasi partiler devlet değildir. Devlet ayrıdır, devlet bakidir. Siyasi partiler vatandaştan yetki alıp 5 yıl süreyle devleti yönetir, o kadar. Devlet olmaz. 5'inci yılın sonunda tekrar gider milletin hakemliğine başvurur, millet oy verirse tekrar gelir yönetir ama devlet olmaz. Devlet adaletle yönetilir, liyakatle yönetilir. Adaletin ve liyakatin olmadığı bir yerde devlet dediğiniz kurum yara alır, temelleri sarsılır.

"ADALET GÜÇLÜNÜN DEĞİL DE HAKLININ YANINDA OLMALI"

'Devletin dini adalettir' diyoruz. Bir haksızlığa uğradığım zaman mahkemeye başvurduğumda adalet sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Benim hakkım bana teslim ediliyor mu, edilmiyor mu? Benden daha güçlü olan birisiyle, ister siyaseten ister ekonomik olsun, çatıştığımda ben haklıysam, adalet mekanizması güçlünün yanında değil de haklı olanın yanında yer alıyorsa orada adalet var demektir.

"20 YILDIR YURT SORUNUNU ÇÖZEMEDİLER"

(Eğitimdeki sorunlara ve üniversite öğrencilerinin yurt sorununa değinerek) 20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli'nden bütün Türkiye'ye sesleniyorum: 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Yurt sorunu dediğiniz nedir Allah aşkına ya? Bütün üniversitelerin kampüsünde yaparsınız. Onlar Türkiye'nin geleceği. Onlar ne kadar iyi yetişirse, ne kadar iyi eğitim alırlarsa Türkiye o kadar büyüyecek. Ama siz bunları, pahalı yerlere mahkum ediyorsunuz.

"TÜRKİYE'Yİ BU BADEREDEN ÇIKARACAĞIZ"

Buradan Türkiye'yi çıkarmamız ve büyütmemiz lazım. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Millet İttifakı ile birlikte, Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle Türkiye'yi bu badireden çekip çıkaracağız. Huzurlu, güzel, gerçekten de bölgesinde şanı, şerefi olan bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz.

"EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE BÜTÜN SIĞINMACILARI MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİM"

(Mülteci sorununa değinerek) Bu millete sözüm sözdür: En geç 2 yıl içinde bütün sığınmacıları davulla zurnayla memleketlerine göndereceğim. Kararlıyım. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kendi topraklarımızda kendi evlatlarımıza bir iş bulalım ya. 'Efendim onlar olmazsa sanayi batıyormuş.' Ne demek yani? Şu cümleye bakın Allah aşkına. Değiştireceğiz bunları.

"HESAP VERİLEMEDİĞİ İÇİN EKONOMİ DE ÇOK BERBAT"

Devlet akılla, irfanla, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Devlet aynı zamanda bütün vatandaşlardan vergi alır. Bizden toplanan vergilerin nerelere harcandığını bizim bilmemiz lazım. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilgi veriyorlar mı? Vermiyorlar. Sorduğumuz zaman ne diyorlar? 'Bu ticari sırdır' diyorlar. Devlet ticarethane mi ki ticari sır olsun? Neden hesap vermekten kaçıyorlar? Siyasi otorite, devleti yönetirken vatandaşına hesap verir. Demokrasinin çıkış kaynağı budur zaten. Hesap verilmediği içindir ki ekonomi de çok berbat. Kaynakların nerelere, kimlere, ne kadar tahsil ediğini de bilmiyoruz doğru dürüst."

Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Üniversite, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım - Son Dakika
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