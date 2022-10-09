Yurt terasından izlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi - Son Dakika
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Yurt terasından izlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi

09.10.2022 12:38

Yurt terasından izlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi Baba mesleği ziraat mühendisliği okurken, terastan izlediği itfaiye eğitimlerine merak salan genç kadın itfaiye eri oldu Merve Yiğit: "Kurulu bir düzenin başına geçmek varken, neden itfaiyeyi tercih edeceksin" şeklinde çok...

Yurt terasından izlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi

Baba mesleği ziraat mühendisliği okurken, terastan izlediği itfaiye eğitimlerine merak salan genç kadın itfaiye eri oldu

Merve Yiğit: "Kurulu bir düzenin başına geçmek varken, neden itfaiyeyi tercih edeceksin" şeklinde çok fazla tepkiler aldım"

ANTALYA - Ziraat Mühendisliği okurken, yurt terasından itfaiye istasyonundaki eğitimleri 3 yıl boyunca aralıksız izleyen 27 yaşındaki Merve Yiğit, babasının okulu bitirip başına geçmesini istediği işyeri patronluğunu elinin tersiyle itti. İtfaiyeci olan genç kadın, ilk başta ailesinden tepki aldı, şimdi ise gurur kaynağı oldu.

Antalya'da yaşayan Merve Yiğit (27), baba mesleği Ziraat Mühendisi olmak için Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni kazandı. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin Hürriyet İtfaiye İstasyonuna komşu konumdaki bir yurda yerleşen Yiğit, okul eğitimini sürdürmeye devam etti. İtfaiye erlerinin zorlu ve sıkı eğitimlerini 3 yıl boyunca yurdun terasından izleyen Yiğit, kariyerinde önemli bir değişikliğe giderek itfaiyeci olmaya karar verdi. Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünü bitiren genç kadın, ardından KPSS sınavlarına girip yeterli puanı aldı, itfaiye mülakatlarından da tam not alıp terastan izlediği erlerden bir tanesi olmayı başardı.

Yaklaşık 1 yıldır Hürriyet İtfaiye İstasyonunda görev yapan Yiğit, erkek itfaiye erlerinin yanı sıra kadın mesai arkadaşları Betül Erdal (24), Seda Özyurt ve Merve Nur Toy birlikte zorlu eğitimler alıyor, görev verildiğinde ise istasyondan çıkış yapıp yangı ve kurtarma gibi olaylara müdahalede bulunuyor.

"Işık hızıyla vazgeçtim"

3 yıl boyunca terastan sürekli eğitimleri izlediğini aktaran Merve Yiğit, "Yaptıkları eğitimler çok hoşuma gidiyordu. Oradan bir merak oluştu. İtfaiye istasyonun yanında her geçişimde, 'neler yapıyorsunuz, çalışma düzeniniz nasıl' diye soruyordum. En sonunda ben bu bölümü okumam gerektiğini düşünüp itfaiyecilik bölümüne başladım. Işık hızıyla vazgeçtim" dedi.

Yiğit, İtfaiye eri olmadan önce terastan izlediklerinin kendisine oldukça katkısı olduğunu belirterek, yeni bir itfaiyeci olmasına karşın bir çok olaya gittiğini ve buralarda deneyimler kazandığını söyledi.

"Şuan çok mutlular, hatta gurur duyuyorlar"

Ziraat konusunda ailesinin kendisine büyük imkanlar sağladığını aktaran Yiğit, okulu bitirince hazır kurulu düzenin başına geçmek yerine itfaiyeciliği seçtiğini anlattı. Böyle bir kararı ailesinin şaşkınlıkla karşıladığını da ifade eden Yiğit, "Normalde ziraat mühendisi olacaktım. Baba mesleği aynı zamanda. Bizim ziraat konusunda kurulu düzenimiz vardı. Ben de o düzenin başına gelip oturacaktım. İtfaiyeciliği seçtiğim zaman ilk başta ailem 'Kurulu bir düzenin başına geçmek varken, neden itfaiyeyi tercih edeceksin" şeklinde çok fazla tepkiler aldım. Ama kafama koymuştum. Alttan girdim, üstten çıktım, onları bu kararından geri döndürdüm. Şuan burada çalıştığım için çok mutlular, hatta gurur duyuyorlar" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Merve Yiğit, Antalya, İtfaiye, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt terasından izlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi - Son Dakika

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