Yurt ve misafirhanelerde kalan sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ve misafirhanelerde kalan sağlık çalışanlarına moral ziyareti yaparak sorunlarını dinledi.

Yücesan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının Kırşehir'deki öğrenci yurdu ve çeşitli resmi kurum misafirhanelerinde misafir edildiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının zor şartlar altında özveriyle mücadele ettiğini vurgulayan Yücesan, onların moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutabilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Farklı zamanlarda çalışanları ziyaret ederek moral vermeye çalıştığını aktaran Yücesan, şunları kaydetti:

"Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanlığı olarak ilimiz misafirhaneler ve KYK yurtlarında kalan sağlık çalışanlarımıza moral ziyareti gerçekleştirerek sıkıntılarını dinledik. Sendika ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarımıza tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu bildirerek 7 gün 24 saat bir telefon kadar uzak olduğumuzu dile getirdik. Tüm dünya ve ülkemizin koronavirüs ile mücadele ettiği şu günlerde tüm sağlık çalışanlarımızla birlik beraberlik içerisinde bu günleri atlatacağız inşallah."

Yücesan, ziyaretlerinde çeşitli ikramlarda bulunduklarını aktardı.