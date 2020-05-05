Yurt yetkilileri yurtta kalan misafirler adına 173 sarıçam dikti - Son Dakika

Yurt yetkilileri Ergan Dağı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hatıra Ormanı'na yurtta kalan misafirler adına 173 sarıçam dikti. Karantina sürecinde yurtta kalan 10 çocuk için ise yurt bahçesine 10 altın çanak çiçeği dikildi.

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