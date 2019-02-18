Yurtdışı Alışverişlerde Döviz Kuruna Dikkat... Banka Affetmez ??
39 dakika önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere yurtdışı alışverişlerde döviz kurundan nasıl zarar etmezsiniz bundan bahsedeceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere yurtdışı alışverişlerde döviz kurundan nasıl zarar etmezsiniz bundan bahsedeceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:50 Kaynak: Youtube
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