Yurtdışı Müteahhitlik Güçlü Tırmanışa Geçti

TMB verilerine göre, 2018 yılında Türk müteahhitlik firmaları, 2018 yılında yurtdışında 19.9 milyar dolar tutarında taahhüt projesi üstlendi.

TMB verilerine göre, 2018 yılında Türk müteahhitlik firmaları, 2018 yılında yurtdışında 19.9 milyar dolar tutarında taahhüt projesi üstlendi. Verilerde, bugüne kadar 123 ülkede üstlenilen 9 bin 600 projenin toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.



Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), tüm ekonomi çevreleri ve sektör tarafından ilgiyle takip edilen analizini yayınladı. '2019'a Girerken Dünya Yeniden mi Şekilleniyor?' başlıklı analizde, küresel ve ulusal ekonominin yanı sıra inşaat sektörüne ilişkin tüm veriler değerlendirildi. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri 20 - 30 milyar dolar bandına doğru güçlü bir tırmanışa geçti. Hedef 2030'da 700 milyar dolar olması beklenen küresel inşaat pazarından yüzde 7 pay almak. Diğer bir ifadeyle yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin yılda 50 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor.



Son günlerde özellikle ABD Merkez Bankası (FED)'nın faizleri sanıldığı hızla artırmayacağı algısının büyük etkisiyle, yabancı fonların artan ilgisinden Türkiye'nin de olumlu biçimde yararlanmaya başladığına işaret edilen analizde, kriz yönetimi konusunda deneyimi ve esnek özel sektörü ile Türkiye ekonomisinin bu zorlu süreci de atlatmasının beklendiği belirtildi.



Yaşanan tüm jeopolitik risklere ve ticaret savaşlarına rağmen Türk firmaları, 2018 yılında yurtdışında 19.9 milyar dolar tutarında taahhüt projesi üstlendiği açıklanan analizde, bugüne kadar 123 ülkede üstlenilen 9 bin 600 projenin toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.



"Rusya, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde ilk sırada"



2018 yılında en fazla iş üstlenilen ilk 3 ülkenin Rusya (yüzde 20), Suudi Arabistan (yüzde 15.5) ve Katar (yüzde 10.4) olduğu belirtilen raporda, "İlişkilerin normalleşmesinin ardından Rusya, bu yıl yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimizde pazar sıralamasında lider konumuna geri dönmüştür. Rusya'da kısa sürede 2012- 2015 yıllarındaki ortalama 5 - 6 milyar dolar/yıl potansiyel proje tutarına yaklaşılmasının mümkün olacağı öngörülmektedir" yorumu paylaşıldı.



Analizde yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde son yıllardaki performans şöyle özetlendi:



"Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri 2012 - 2015 döneminde yıllık 30 milyar dolar ile en yüksek seviyelere ulaşıldığı görülmektedir. Ancak dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin etkisi ile bu rakam, 2016 - 2017 döneminde 14 - 15 milyar doları/yıl mertebesine inmiştir. Yurtdışında yeniden yıllık proje tutarında 20 - 30 milyar dolar bandına doğru hareket ettiği gözlenmektedir."



Rusya ve Irak da 2019'da sektör için önemini koruyacaktır



Önümüzdeki dönemde yurtdışı inşaat pazarını etkileyecek çok çeşitli unsurların bulunduğunun belirtildiği raporda, "Bunların başında enerji fiyatlarının seyri ile Suudi Arabistan, Cezayir gibi Türk firmaların referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşulları gelmektedir. Rusya Federasyonu ve Irak da 2019'da sektör için önemini koruyacaktır. Irak'ta geçen yılın sonunda kurulmuş olan hükümet, bazı bakanlıklara henüz atama yapılmamış olmasına karşın, ülkenin yeniden imarı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine verdiği önem nedeniyle olumlu bir dönemin başlangıcının sinyallerini vermektedir. Bu yöndeki gelişmeler ve mevcut güvenlik sorunlarının aşılması, firmalarımıza Bağdat ve çevresi ile Basra başta olmak üzere Irak'ta yeniden iş üstlenilebilmesi imkanı sağlayacaktır. Bu durum aynı zamanda, Irak tarafının müteahhitlik firmalarımıza birikmiş alacaklarını ödemeleri ve firmalarımızın mevcut projelerini tamamlamaları sonucunu doğurabilecektir. Dolayısıyla Irak ve Suriye'de, barış ve istikrar ortamının yeniden sağlanması bölgede barış ekonomisinin devreye girecek olması açısından da son derece önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.



Sahra Altı, Hindistan ve Latin Amerika'da yeni fırsatlar



Analize göre, Türk müteahhitler yurtdışında yeni fırsatlar için bir süredir Sahra Altı Afrika, Hindistan, ASEAN Bölgesi ve Latin Amerika gibi potansiyeli olan pazarları yakından takip ediyor. Pek çok ülkenin ilgi odağında olan Afrika'da çok çeşitli proje imkanları mevcut olup, bölge ülkelerindeki firmalarımıza yönelik olumlu bakış Türk müteahhitlik firmalarını avantajlı kılıyor. - İSTANBUL

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