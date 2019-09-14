* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

"Bugün imzalanacak işbirliği protokolüyle dinamik ve gelişime açık KOBİ'ler artık bir üst lige çıkma fırsatı yakalamış olacak"

* Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

"KOBİ'lerimizin daha çok fazla ihracatçı olmaları için el birliğiyle çalışıyoruz"

Haber - Kamera: Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKÇİ/ İstanbul DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİ'lerimize sesleniyorum; 'Gelin bu cömert destek programından faydalanın, bu fırsatları değerlendirin' diyorum. Bugün imzalanacak işbirliği protokolüyle dinamik ve gelişime açık KOBİ'ler artık bir üst lige çıkma fırsatı yakalamış olacak. Kısacası işletmelerimiz destekte KOSGEB'in, ihracatta TİM'in tecrübelerinden faydalanacak" dedi.

TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Küçük ve Orta Ölçekteli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile başlatılacak "Yurtdışı Pazar Destek Programı" imza töreni ve tanıtım toplantısı yapıldı. TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılan toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

"KOBİ'LERİN, EKONOMİMİZ İÇİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ"

Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Varank, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisi için önemini anlatarak "Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon işletme faaliyet gösteriyor. Bunların yüzde 99'unu küçük ve orta ölçekli işletmeler yani KOBİ'ler oluşturuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOBİ'lerin, ekonomimiz için öneminin farkındayız. İlgili kuruluşumuz KOSGEB, Türkiye sathına yayılmış 92 müdürlüğüyle, KOBİ'lerin büyümesine ciddi katkılar sağlıyor. Bu kapsamda; sadece 2019 yılında KOBİ'lerimize 1,7 milyar lira tutarında destek sağladık. Sağladığımız destekler, önümüzdeki aylarda elbette devam edecek" dedi.

"PROJENİN SÜRESİ 6 AYDAN 24 AYA KADAR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kalkınma Planı'nda ihracat hedefinin 226 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade eden Varank, "Bugün protokolü imzalanacak destek programının amacı KOBİ'lerin bu ihracattaki payını, yüzde 60'lara çıkartmaktır. Türkiye'yi bu hedefe taşıyacak olanlar da iş dünyasının temsilcileri, girişimcilerimiz, KOBİ'lerimiz, yani sizlersiniz. İşletmelerimiz bir yandan devletimiz diğer yandan omuz omuza vererek, hep birlikte yeni bir başarı hikayesini inşallah yazacağız. Belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Tabii bunun için daha çok üreten, ihraç eden KOBİ'lere ihtiyacımız var. Buradan hareketle, ilgili kuruluşumuz KOSGEB ile Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğinde Yurt Dışı Pazar Destek Programı'nı tasarladık. Programın destek miktarını 300 bin lira olarak belirledik. Bunun yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ'miz, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar sürebilecek. Daha önce ifade ettiğim gibi programdan ilk kez yurt dışına ihracat yapacak KOBİ'lerimizin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek. Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında ihracat yapan KOBİ'lerin 6 farklı harcama kalemindeki giderlerini biz karşılayacağız" diye konuştu.

"GELİN BU CÖMERT PROGRAMDAN YARARLANIN"

Varank, bu program vesilesiyle işletmelerin KOSGEB ve TİM'in tecrübelerinden faydalanabileceklerini dile getirerek şunları söyledi: "Bu salondan Türkiye'nin 7 bölgesinde, 81 ilinde faaliyet gösteren, büyük düşünen, ihracatı hedefleyen, cesur KOBİ'lerimize sesleniyorum; 'Gelin bu cömert destek programından faydalanın, bu fırsatları değerlendirin' diyorum. Bugün imzalanacak işbirliği protokolüyle dinamik ve gelişime açık KOBİ'ler artık bir üst lige çıkma fırsatı yakalamış olacak. Bunun için arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yaptı. Muhtemel sorunları ve çözüm yollarını inceledi. İlk etapta KOBİ'leri ihracata yönlendirmek için TİM-KOSGEB işbirliğinde bilgilendirme ve farkındalık toplantıları gerçekleştireceğiz. KOSGEB'in Eğitim Programı, TİM'in İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı çerçevesinde rehberlik destekleri vereceğiz. Ayrıca, TİM ve KOSGEB'in ortaklaşa düzenleyeceği yurt dışı gezilerle, KOBİ'lerimize uluslararası deneyim kazandıracağız. ve tabii, KOSGEB'in araştırma ve geliştirme destekleriyle KOBİ'ler ürün ve pazar bilgilerine hızlıca erişebilecek. Kısacası işletmelerimiz destekte KOSGEB'in, ihracatta TİM'in tecrübelerinden faydalanacak."

"KOBİ'LERİMİZİN DAHA ÇOK FAZLA İHRACATÇI OLMALARI İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ekonomide KOBİ'lerin önemine değinerek, "KOBİ'lerimizin daha çok fazla ihracatçı olmaları için el birliğiyle çalışıyoruz. Bakanlığımızın yaptığı çok destekler var. KOBİlerimize yönelik destekleri artıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Varank ve Pekcan'dan görüntü

-Varank'ın konuşması

-Pekcan'ın konuşması

-İmza töreni

-Genel ve detaylar



