Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Sırakaya'dan Hanau'daki ırkçı... - Son Dakika

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Dünyayı bir ur gibi saran ırkçı saldırıların özellikle Almanya'da baş göstermesi, Türkiye'yi derinden rahatsız ediyor." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Alt Komisyonun Başkanı Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'da Türk vatandaşlarını hedef alan saldırının, ırkçılığın, bir kez daha başta Almanya olmak üzere Avrupa'da insanlığa karşı en büyük tehdit olduğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Sırakaya, ırkçılığa karşı yalnız ülkelerin değil, insanlığın topyekun bir mücadele vermesi gerektiğini belirtti.

Irkçılık virüsünün, demokratik yapıların ve insanlığın ortak düşmanı olduğunu dile getiren Sırakaya, "Irkçılığın üzerine amasız, fakatsız ve lakinsiz şekilde gidilmeli, bu terör odaklarına karşı tüm kurumlarla ortak bir strateji belirlenerek mücadele edilmelidir. Bu saldırı, ırkçı yabancı düşmanlığı gibi yaklaşımlarla ele alınamaz. ?Saldırıların hedefinde sürekli Müslümanların ve Türklerin olması, ırkçı terörizmin hedefini açıkça ortaya koymaktadır. ??" dedi.

Hanau'daki ırkçı saldırının, Alman demokrasisine vurulan ağır bir darbe olduğuna dikkati çeken Sırakaya, "Alman güvenlik güçlerinin, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı teröristin, sosyal medyada ırkçı İslamofobik yayınlar yapmasını ifade özgürlüğü olarak değerlendirmesi, saldırılara zemin hazırlamakta, davetiye çıkarmaktadır." diye konuştu.

"İslamofobi'ye karşı mücadele geç olmadan etkili şekilde yapılmalı"

Sırakaya, tüm ülkelerin, düşünce ve ifade özgürlüğünü kendine kalkan olarak kullanan terör örgütlerine karşı uyanık olması, ırkçı ve İslamofobik yaklaşımlara karşı ciddi yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu.

Bu tür hastalıklı düşünce ve yapıların, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığı hedef aldığına işaret eden Sırakaya, "İşte tam da bu yüzden ırkçılık ve İslamofobi'ye karşı mücadele çok geç olmadan, etkili şekilde yapılmalıdır. İnsanlığın baş düşmanı olan ırkçılığı Müslümanlara ve Türklere karşı silah olarak kullananların sonunu, aynı hastalıklı sözde ideolojiler getirecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Saldırıyı kınayan Sırakaya, ?Alman makamlarını, Türk vatandaşlarını hedef alan saldırıya ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmeye ve bu tür saldırılara karşı caydırıcı önlemler almaya davet etti.

"Almanya, ırkçılığa karşı yasalarını yeniden ele almalı"

Dünyayı bir ur gibi saran ırkçı saldırıların özellikle Almanya'da baş göstermesinin, Türkiye'yi derinden rahatsız ettiğini vurgulayan Sırakaya, "??Alman hükümetinden beklentimiz, vatandaşlarımızı hedef alan ırkçı saldırıları bir önce aydınlatması ve ırkçılığa karşı yasalarını yeniden ele almasıdır." ifadesini kullandı.

Sırakaya, insanlığı hedef alan ırkçı ve İslamofobik saldırılara karşı tüm demokratik güçlerin, bu tür hastalıklı düşüncelerin karşısında ve insanlığın yanında taraf olması gerektiğini belirterek, "Biz medeniyet kodlarımızın gereği olarak ırkçılığa karşı insanlık onurunu temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.