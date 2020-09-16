Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren'e "Minia Balkantürk" için teşekkür ziyareti - Son Dakika

Bursa'da, Balkan ülkelerindeki Türk-Osmanlı eserleri ve minyatürlerinin yer alacağı "Minia Balkantürk Açık Hava Müzesi" projesiyle tanıtılacak.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Başkanı Berat Tunakan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren'e, projeye verdiği destek dolayısıyla teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Müze ile ilgili devam eden çalışmalar hakkında Eren'e bilgi veren Tunakan, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının da katkılarıyla Bursa'ya bir eser daha kazandırıyoruz. Atalarımızın Balkanlar'daki kültür mirası, artık Minia Balkantürk Açık Hava Müzesi'nde yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eren de "Bursa, Evladı Fatihan'a kucak açmış bir şehrimizdir. BALKANTÜRKSİAD'ın bu projesi, kalıcı bir eser olacak." ifadesini kullandı.

Daha sonra BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, Eren'e teşekkür plaketi takdim etti.