YTB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Türkçe eğitimi protokolü - Son Dakika
Üye Girişi

YTB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Türkçe eğitimi protokolü

05.10.2022 19:24
YTB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Türkçe eğitimi protokolü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, bu yıl Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) kapsamında 27 ülkeden 32 adayı Türkiye'de ağırlayacaklarını belirterek, programı kasımda başlatacaklarını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, bu yıl Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) kapsamında 27 ülkeden 32 adayı Türkiye'de ağırlayacaklarını belirterek, programı kasımda başlatacaklarını söyledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve YTB Başkanı Eren, YTB Başkanlığı merkez binasında "KATİP Bursiyerlerine Türkçe Dil Öğretimi Verilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Eren, imzaların ardından yaptığı konuşmada, YTB olarak 2014'ten itibaren KATİP programı çerçevesinde bugüne kadar 73 ülkeden 157 kamu görevlisi ve akademisyeni Türkiye'de ağırladıklarını, 1 yıl Türkiye'de kalan katılımcıların dil eğitimi aldıklarını ve kendi alanlarına ilişkin mesleki tecrübe edindiklerini belirtti.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmaları 2022-2023 döneminde de gerçekleştirmek üzere Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile iş birliğine gittiklerini anlatan Eren, 32 adayın Türkçe eğitimi görmeleri, kültür ve sosyal alanlardaki etkinliklerde yer almaları için iş birliği yapacaklarını dile getirdi.

Eren, "10 ay eğitim olacak ve 27 ülkeden 32 adayı Türkiye'de ağırlamış olacağız. Bu seneki KATİP programı için 43 farklı ülkeden 107 aday önerildi. Biz, 38 ülkeden 63 adayla bir mülakat yaptık. Bunun çerçevesinde 32 aday programa katılacak. İnşallah kasım ayı içerisinde programı başlatacağız." ifadesini kullandı.

Dünyanın tüm bölgelerinden katılımcıların bu programa iştirak edeceğini kaydeden Eren, Türkiye'ye gelecek bursiyerlerin program sonunda ülkelerine Türkiye'nin gönüllü elçisi olarak döneceklerini aktardı.

"Yenilik başlatmak istiyoruz"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tekin de üniversitenin ismen yeni bir üniversite olduğunu ancak Gazi Üniversitesinden ayrılarak kurulduğunu belirterek, bu açıdan çok köklü bir akademik birikimin bulunduğunu dile getirdi.

Üniversitenin sosyal bilimler ve sanat alanında uzmanlaşma hedefine işaret eden Tekin, yaptıkları akademik çalışmaların uygulayıcıların isteğine ve ülkenin çıkarına olması misyonuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Tekin, bu kapsamda başka bakanlıklara da bu türden hizmet sunabileceklerini ilettiklerini kaydederek, "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak bu anlamda da bir kırılma oluşturmak, yenilik başlatmak istiyoruz." dedi.

1950'li yıllarda Türkiye'nin kendi hinterlandında yer alan ülkelerdeki yöneticileri eğiterek Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kapatıldığında bu misyonun Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne devredildiğini belirten Tekin, bu misyondan hareketle de birçok çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde 82 ülkeden yabancı öğrenciler olduğu bilgisini paylaşarak, bu anlamda YTB ile yapacakları bu projeye katkı sunabileceklerine işaret etti.

Ortak proje ve etkinliklerin desteklenmesi planlanıyor

KATİP programı katılımcılarının Türkiye'deki kamu kurumları ve üniversitelerle iletişim ve iş birliğini teşvik amacıyla, program boyunca ortak proje ve etkinliklerin desteklenmesi planlanıyor.

Bununla birlikte ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sunulan kısa süreli staj imkanları ve tecrübe paylaşımı eğitimleri gibi girişimlerle uzun vadeli ilişkilerin tesis edilmesi amaçlanıyor.

YORUMLAR
500
Ankara politika haberleri... İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı Ankara politika haberleri... İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı İsveç'in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri... İsveç'in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri...
Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Türkçe eğitimi protokolü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 19:59:39. #1.12#
SON DAKİKA: YTB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Türkçe eğitimi protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement