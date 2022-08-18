Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı sertifika töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı sertifika töreni yapıldı

18.08.2022 16:54
Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı sertifika töreni yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) farklı ülkelerdeki kamu görevlisi, diplomat, gazeteci, subay, bürokrat, araştırmacı ve akademisyenlere yönelik düzenlenen Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) katılımcıları, 10 aylık eğitimin...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) farklı ülkelerdeki kamu görevlisi, diplomat, gazeteci, subay, bürokrat, araştırmacı ve akademisyenlere yönelik düzenlenen Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) katılımcıları, 10 aylık eğitimin ardından sertifikalarını aldı.

Üsküdar Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen sertifika töreninde, bu yıl 20 farklı ülkeden 22 katılımcı yer aldı.

Törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, farklı ülkelerden Türkçe öğrenmek ve Türkiye'yi daha yakından tanımak isteyen diplomat, akademisyen ve araştırmacıları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Katılımcıların, küresel siyasette Türkiye'nin yeri, insani diplomasi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinin yanı sıra Türkiye'nin sosyal, kültürel birikimi gibi alanlarda eğitimler aldığını belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Diplomatlar, kamu görevlileri, akademisyenler ve araştırmacılar olarak 10 ay boyunca burada kaldınız ve önemli süreçlere de şahitlik ettiniz. Hiç arzu etmezdik ama maalesef Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan bir savaş durumu var. Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş konusunda nasıl büyük bir çaba gösterdiğine burada bulunduğunuz süreçte tanıklık ettiniz.

Taraflar, müzakereler için Türkiye'ye geldi. Aynı zamanda tahıl koridoru krizinin İstanbul'da çözülmesi gibi birçok somut gelişme oldu. Programa katılan diplomatlarımız, Türkiye'nin küresel siyasette ne kadar önemli bir yeri olduğunu görmüş oldu. Sadece bu iki olay bile Türkiye'nin uluslararası siyasette ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor."

Türkiye'nin birçok ülkeyle ilişkilerini eşit şekilde yürüttüğünü vurgulayan Eren, barışçıl bir dünyanın inşa edilmesi için istikrarın zorunlu olduğunu, bir ülkenin tek başına bu barışı sağlayamayacağını, ortak bir anlayışla istikrarın inşa edilebileceğini dile getirdi.

"Önemli zamanlardan geçerken Türkiye'de bulunmuş olmanızı çok önemsiyoruz"

Eren, Türkiye'nin son 10 yılda dünyanın birçok yerinde büyükelçilik açtığını, 253 diplomatik ve konsüler misyon ile dünya çapında en büyük 5. temsil ağına sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Afrika'nın hemen hemen her yerinde büyükelçilik açtığına değinen Eren, "Bu elçilikleri neden açıyoruz, bu programları neden düzenliyoruz? Hem bu ülkeleri daha iyi tanımak hem de kendimizi tanıtmak için. Uluslararası barış için birlikte neler yapabiliriz, barışı nasıl tesis edebiliriz bunun için. KATİP programı da bu amaçla düzenlenen bir çalışma. Türkçe öğrendiniz, Türk insanını, Türk kültürünü tanıdınız. Çok önemli zamanlardan geçerken Türkiye'de bulunmuş olmanızı çok önemsiyoruz."

"Binlerce yıllık bir kültür mirasını tanıma fırsatı bulduk"

Senegalli akademisyen Dr. Seydi Diamil Niane de Türkiye'deki programa katılmak üzere araştırmacı olarak kendisini seçtiklerini duyduğunda çok mutlu olduğunu anlattı.

Yeni bir dil, yeni bir kültür keşfetmek üzere yola çıktığını belirten Niane, "KATİP programı bize sadece bir dil öğretmeyi sağlamadı, aynı zamanda Türk müziğini, kültürünü, sanatını, mimarisini de tanıttı. Binlerce yıllık bir kültür mirasını tanıma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Metin Çulhaoğlu, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı. Metin Çulhaoğlu, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı. Ağbaba: İlişkileri Düzelteceğiz ve Türkiye Tekrar Ayağa Kalkacak Ağbaba: İlişkileri Düzelteceğiz ve Türkiye Tekrar Ayağa Kalkacak Türkiye'nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi Eylül'de açılıyor Türkiye'nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi Eylül'de açılıyor
Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı sertifika töreni yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 19:02:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı sertifika töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement