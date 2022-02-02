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Denizli'de dolandırıcılık suçlamasıyla 512 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

Denizli'de dolandırıcılık suçlamasıyla 512 internet sitesine erişim engellendi

02.02.2022 13:17
Denizli'de dolandırıcılık suçlamasıyla 512 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı belirlenen 512 internet sitesine erişim engellendi.

Denizli'de yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı belirlenen 512 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-30 Kasım tarihleri arasında yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla oltalama (phishing) yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının tespiti için çalışma yaptı.

Yurt dışından yayın yapan 302 yasa dışı bahis, 192 müstehcen, 18 terör örgütü propagandası içerikli paylaşımların bulunduğu internet sitesi ve URL adresi tespit edilerek toplam 512 siteye erişim engellendi.???????

Denizli'de dolandırıcılık suçlamasıyla 512 internet sitesine erişim engellendi

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İnternet, Jandarma, Denizli, Bahis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de dolandırıcılık suçlamasıyla 512 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de dolandırıcılık suçlamasıyla 512 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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