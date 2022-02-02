Denizli'de yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı belirlenen 512 internet sitesine erişim engellendi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-30 Kasım tarihleri arasında yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla oltalama (phishing) yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının tespiti için çalışma yaptı.
Yurt dışından yayın yapan 302 yasa dışı bahis, 192 müstehcen, 18 terör örgütü propagandası içerikli paylaşımların bulunduğu internet sitesi ve URL adresi tespit edilerek toplam 512 siteye erişim engellendi.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de dolandırıcılık suçlamasıyla 512 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika