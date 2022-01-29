YURTDIŞINA ÇIKACAKLAR İÇİN MOBİL PCR TEST BİRİMİ KURULDU - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yunanistan ve Bulgaristan'ın ülke girişlerinde PCR testini zorunlu kılmasının ardından çarşı merkezinde mobil PCR test birimi oluşturuldu.

Yunanistan ve Bulgaristan'a girişlerde PCR zorunluluğunun ardından, Keşan'a gelenlere kolaylık sağlamak adına Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda mobil PCR test birimi kuruldu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Orkun Özkaya, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da, birimi ziyaret etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, mobil PCR test biriminin amacının yurt dışından gelen yabancı turistlerin PCR testi yaptırarak, sonuçları gün içerisinde alabilmesi olduğunu belirterek, 'Yurt dışına gidecek Türk vatandaşlarımızın da cumartesi günleri buradan PCR testlerini yaptırıp, yurt dışına gidebilmeleri amacıyla kurulmuş bir nokta. Amacımız hem yabancı hem de Türk vatandaşlarımızın hastanede zorluk çekmemeleri için çarşı merkezinde bir yer oluşturmak' dedi.

'HEM ALIŞVERİŞİ DESTEKLEYECEK HEM DE ZAMAN KAYBINI ORTADAN KALDIRACAK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, PCR testlerinin rahatça yapılabilmesi için çarşı merkezinde bir birim oluşturduklarını ifade ederek, 'Bunu günü birlik ve kısa süreli yurtdışından gelen ve yurtdışına gidecek olan misafirlerimiz için oluşturulan bu noktada hızlı bir sonuç alabilmek adına çaba sarf edeceğiz. Şehrin tüm imkanlarını bu noktada buluşturduk. Bu hem alışverişi destekleyecek hem de zaman kaybını ortadan kaldıracak. Keşan coğrafyası olarak alışveriş noktası olan bir yerde. Ticaret noktasında da cumartesi pazarı olması nedeniyle cumartesi gününü seçtik. Her cumartesi burada hizmet verilecek' diye konuştu.

'VATANDAŞLAR HASTANEYE GELMEYEREK, SONUÇLARINI BURADAN ALABİLECEK'

Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural da, PCR testi yaptıracakların pasaport işlemlerinin hastanede uzun sürdüğünü ve zaman kaybına yol açtığını dile getirerek, 'Bu da bizim kendi vatandaşlarımızın PCR testlerinde yoğunluğa sebebiyet veriyordu. Ama bunu bu şekilde ayrıştırmamız, yurt dışına çıkacakların PCR testlerini burada yapılması hastanedeki yoğunluğu azaltacaktır. Gün içerisinde PCR sonuçlarımızı elimizden geldiğince hızlandırıp, sonuçları vatandaşlarımıza ileteceğiz. Eskiden sonuçları da almaya hastaneye geliyordu vatandaşlarımız. Artık bunda da kolaylık olacak. Vatandaşlar hastaneye gelmeyerek, sonuçlarını buradan alabilecek' ifadelerini kullandı.

'KOLAYLIK SAĞLANACAK'

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, Edirne'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu kaydederek, 'Sınır kenti olmamız hasebiyle Yunanistan ve Bulgaristan'dan ciddi ölçüde ziyaretçi alıyoruz. Yine bizim vatandaşlarımızda yurtdışına çıkış yapıyorlar. Yurtdışı çıkışlarda da PCR testi talep ediyor ülkeler. Bizde bunu mümkün olduğunca kolaylaştırmak için Keşan'da güzel bir örnek sergiliyoruz. Burada bu mobil PCR noktasını kurduk. Hem Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan buraya gelenler için kolay olacak hem de bizim yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlarımız için kolaylık sağlanacak' dedi.

Mobil PCR test biriminde test yaptıran Taner Aykut, güzel bir hizmet olduğunu belirterek, 'Güzel bir uygulama olmuş. En azından düz ayak. Çarşısının merkezinde. Gelen misafirler içinde iyi olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz' diye konuştu. Selahaddin Mehmet ise PCR test hizmetinin şehir içinde yapılmasının kendileri için iyi olduğunu ifade ederek, hastaneye gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını söyledi.