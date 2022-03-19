Son dakika 3. sayfa: Terörle bağlantılı şahısları sahte belgelerle yurtdışına götüren şebekeye operasyon: 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Terörle bağlantılı şahısları sahte belgelerle yurtdışına götüren şebekeye operasyon: 7 kişi yakalandı

19.03.2022 09:22
Son dakika 3. sayfa: Terörle bağlantılı şahısları sahte belgelerle yurtdışına götüren şebekeye operasyon: 7 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Terörle bağlantılı şahısları sahte belgelerle yurtdışına götüren şebekeye operasyon: 7 kişi yakalandıİSTANBUL Bazı kamu görevlileriyle ortak hareket ederek terörle iltisaklı şahısları yeşil pasaportla yurtdışına çıkaran şebekeye yönelik 11 Ocak tarihinde yapılan operasyonun ikinci aşaması olarak;

Terörle bağlantılı şahısları sahte belgelerle yurtdışına götüren şebekeye operasyon: 7 kişi yakalandı

İSTANBUL Bazı kamu görevlileriyle ortak hareket ederek terörle iltisaklı şahısları yeşil pasaportla yurtdışına çıkaran şebekeye yönelik 11 Ocak tarihinde yapılan operasyonun ikinci aşaması olarak; şartları uymadığı halde yurtdışına çıkmak isteyen kişileri gerçeğe aykırı okul kayıtları ve öğrenci vizeleriyle yurtdışına çıkaran şüphelilere yönelik İstanbul, Muş, İzmir ve Manisa illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şahıs yakalanırken, farklı kişilere ait 30 adet pasaport, farklı şahıslara ait 45 adet kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopileri, farklı kişilere ait 10 adet diploma fotokopileri ile öğrenim durumu belgeleri ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı kamu görevlileriyle ortak hareket ederek terörle iltisakları olan şahısları yeşil pasaportla yurtdışına çıkaran ve bu şekilde örgütlü olarak 'resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı' suçlarının faili olan şebekeye yönelik 11 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Havalimanında yapılan suçüstü yakalama ile İstanbul merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun ikinci aşaması olarak, şartları uymadığı halde yurtdışına çıkmak isteyen kişileri gerçeğe aykırı okul kayıtları ve öğrenci vizeleriyle yurtdışına çıkaran şüphelilere yönelik 15 Mart 2022 tarihinde, 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması adına İstanbul, Muş, İzmir ve Manisa illerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt lideri ve yöneticisi şahısların evlerinde yapılan aramada; farklı kişilere ait 30 adet pasaport, farklı şahıslara ait 45 adet kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopileri, farklı kişilere ait 10 adet diploma fotokopileri ile öğrenim durumu belgeleri, farklı kişilere ait 8 adet e-devlet şifresi, Paris ve Marsilya Başkonsolosluğundan verilme farklı kişilere ait 2 adet muvaffakatname, farklı kişilere ait olan ve noterden verilme 6 adet imza sirküsü, farklı kişilere ait 8 adet Avrupa Birliği logolu evrak, konsolosluk ve noterden verilme farklı kişilere ait vekaletname, üzerinde farklı şahısların isimleri, telefon ve IBAN numaraları ile alınacak para miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı ve müsvedde kağıtlar, farklı şahıslara ait çok sayıda biyometrik fotoğraflar ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Örgüt lideri ve yöneticisi 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Son dakika 3. sayfa: Terörle bağlantılı şahısları sahte belgelerle yurtdışına götüren şebekeye operasyon: 7 kişi yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Terörle bağlantılı şahısları sahte belgelerle yurtdışına götüren şebekeye operasyon: 7 kişi yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Terörle bağlantılı şahısları sahte belgelerle yurtdışına götüren şebekeye operasyon: 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Terörle bağlantılı şahısları sahte belgelerle yurtdışına götüren şebekeye operasyon: 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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