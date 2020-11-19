Yurtdışına kaçarken yakalanan 5 FETÖ mensubu tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5'i FETÖ şüphelisi 10 kişiden, 7'si tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Keşan- İpsala yolunda seyir halinde olan 2 ticari taksiyi durdurdu.

Polisler tarafından araç içindeki yolculara yapılan kontrollerde, araçtakilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığındaki FETÖ şüphelileri H.G, H.D, M.D.T, A.Ü, S.K, H.Y. ve H.Y. oldukları ve K.O.A, H.S.K ile İ.A'nın isimli şahısların da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G, H.D, M.D.T, A.Ü. ve S.K. "silahlı terör örgütüne üye olmak", K.O.A. ve H.S.K. ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden İ.A. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE