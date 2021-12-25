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Yurtdışına kaçırılmak istenen 4 bin sülük canlı olarak ele geçirildi - Son Dakika

Yurtdışına kaçırılmak istenen 4 bin sülük canlı olarak ele geçirildi

25.12.2021 22:02

İstanbul Havalimanı'nda kaçak yollarla yurtdışına çıkarılmak istenen 4 bin canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Sülükler doğal ortamlarına bırakılırken, kaçakçı şahsa ise 54 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Havalimanı'nda yurtdışına çıkarılmak istenen 4 bin canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) Gümrük Muhafıza ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.

YURDIŞINA ÇIKARMAK İSTEDİLER

Ekiplerin bildirmesi üzerine Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri havalimanına geçerek el konulan sülükleri inceledi. Yapılan incelemelerde, Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme kapsamında Hirudo Verbana türü canlı Tıbbi Sülüklerin yasadışı yolla izinsiz olarak yurtdışına çıkarılmak istendiği belirlendi.

54 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

CİTES sözleşmesine aykırı olarak kaçak yollarla yurtdışına çıkarılmak istenen 4 bin canlı Tıbbi Sülüklere el konularak doğal ortamlarına bırakıldı. Yapılan çalışmaların ardından sülükleri yurt dışına çıkarmak isteyen şahsa, 54 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.

Yurtdışına çıkarılmak isten 4 bin sülük canlı olarak ele geçirildi
Yurtdışına çıkarılmak isten 4 bin sülük canlı olarak ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı, Para Cezası, Arnavutköy, Tarım, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yurtdışına kaçırılmak istenen 4 bin sülük canlı olarak ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurtdışına kaçırılmak istenen 4 bin sülük canlı olarak ele geçirildi - Son Dakika
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