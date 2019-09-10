Son Dakika Haberleri: Yurtdışında havadan maden arayışı
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Yurtdışında havadan maden arayışı

40 dakika önce

Enerjide kendine yetme hedefiyle "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı oluşturan Türkiye, düğmeye bastı.

Yurtdışında havadan maden arayışı, System.String[]

Enerjide kendine yetme hedefiyle "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı oluşturan Türkiye, düğmeye bastı. Ruhsat alınan Özbekistan ve Sudan'da havadan maden röntgeni çekilecek, MTA Özbekistan'da çalışmalara başladı, Sudan ise yıl sonuna kadar incelenmiş olacak.

Türkiye, Maden, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:10 
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