Yurtdışında havadan maden arayışı
40 dakika önce
Enerjide kendine yetme hedefiyle "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı oluşturan Türkiye, düğmeye bastı.
Enerjide kendine yetme hedefiyle "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı oluşturan Türkiye, düğmeye bastı. Ruhsat alınan Özbekistan ve Sudan'da havadan maden röntgeni çekilecek, MTA Özbekistan'da çalışmalara başladı, Sudan ise yıl sonuna kadar incelenmiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:10
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