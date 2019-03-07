Son Dakika Haberleri: Yurtdışında Yerleşik Yatırımcı Dibs Sattı, Hisse Aldı

Yurtdışında Yerleşik Yatırımcı Dibs Sattı, Hisse Aldı

2 saat önce

Yurtdışında yerleşik yatırımcılar, 25 Şubat - 1 Mart haftasında devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net satıcı, hisse senetlerinde net alıcı oldular.

Yurtdışında Yerleşik Yatırımcı Dibs Sattı, Hisse Aldı, System.String[]
Yurtdışında yerleşik yatırımcılar, 25 Şubat - 1 Mart haftasında devlet iç borçlanma senedinde (DİBS) net satıcı, hisse senetlerinde net alıcı oldular.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 25 Şubat - 1 Mart haftasında 50.9 milyon dolar azaldı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü ise aynı haftada 198.7 milyon dolar arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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