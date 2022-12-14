Yurtdışındaki bir düğünde kaydedilen görüntüler, izleyenleri şok etti. İlk dansları için sahneye gelen gelin ve damat, kendilerini yerde buldu.
Gelinle birlikte kalkmaya çalışan damat, ikinci kez yere kapaklandı. Bu sırada yere düşen gelin de eteğinin açılmasına engel olamadı. Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı.
O anları bir davetli kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler yüz binlerce kez izlendi.
Son Dakika › Yaşam › Düğünde damat, gelini rezil rüsva etti! Talihsiz kadın, eteğinin açılmasına bile engel olamadı - Son Dakika