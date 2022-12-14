Kır düğününde korkunç anlar! Gelin ve damat karşılarındaki göle bakınca kilitlenip kaldı - Son Dakika
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Kır düğününde korkunç anlar! Gelin ve damat karşılarındaki göle bakınca kilitlenip kaldı

14.12.2022 10:48
Kır düğününde korkunç anlar! Gelin ve damat karşılarındaki göle bakınca kilitlenip kaldı

Yurtdışındaki bir kır düğününde korkunç olay meydana geldi. Gelin ve damadın nikahlarının kıyılacağı sırada gölün tam karşısında bir ayı, pençelerine geçirdiği geyiği parçalayarak öldürdü.

Genelde masal gibi bir atmosferde gerçekleşen kır düğününde bu sefer tam tersi bir durum yaşandı. Kır düğünü ile dünya evine girmek isteyen çift, düğünlerinde uzun süre unutamayacakları bir olay yaşadı. Düğünün ortasında bir ayı, ormandaki bir geyiği boğarak öldürdü.

GEYİĞİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Yeni evlenen bir çift, düğünlerini doğa temalı bir ortamda yapmak isterken beklemedikleri bir olay ile karşılaştı. Çift, doğa ortasında evlenmek üzereyken, ormandaki bir nehir kıyısında bir ayının geyiği boğarak öldürdüğünü gördü.

DONUP KALDILAR

O anı izleyen evli çift büyük şoka uğrayarak donup kaldı. Ayının geyiği avladığı anlar düğüne damga vururken söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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SON DAKİKA: Kır düğününde korkunç anlar! Gelin ve damat karşılarındaki göle bakınca kilitlenip kaldı - Son Dakika
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