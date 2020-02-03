Yurtdışındaki FETÖ'cülerden çarpıtma operasyonu - Son Dakika

Yurtdışındaki FETÖ'cülerın başlattığı çarpıtma operasyonu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı'nın söylemediği sözleri söylemiş gibi yansıttıkları ortaya çıktı.



Cenevre'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme toplantısı sırasında Kaymakçı'nın söylemediği sözler yurt dışında yaşayan bazı FETÖ'cüler tarafından çarpıtılarak algı operasyonu başlatıldı. EPİM toplantısındaki tüm konuşmanın metninin webtv.un.org'da bulunmakta. Ayrıca Cumartesi anneleri konusunda da FETÖ/ PKK sözcüleri tarafından Kaymakcı'nın söylemediği ifadeleri onun ağzından o söylemiş gibi yazıldığı görülmekte. - ANKARA