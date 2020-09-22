"Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapanış programı - Son Dakika

"Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapanış programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, mevzuat değişikliklerinin yurt dışında yaşayan Türkler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, "Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, mevzuat değişikliklerinin yurt dışında yaşayan Türkler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, "Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor. Kanun değişikliği yaparken onlara iyi anlatmak lazım ya da daha sonra negatif etkileri geçirecek pozitif adımlar atmak lazım." dedi.

"Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış programı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve YTB Başkanı Eren'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Projeyle ilgili sunum yapan Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların mevzuatlara ilişkin taleplerinin olduğunu, bazı yönetmelik ve kanunlarda ise güncellemeler gerektiğini söyledi.

Türk diasporası büyüklüğünün 6 milyonu aştığını belirten Eren, " Türkiye'nin Türk diasporasıyla ilişki mahiyeti değişiyor. Artık yazları sadece Türkiye'ye gelen, Türkiye'nin cari açığına katkı sağlayan, Türkiye'ye yatırım yapan bir diasporanın yanı sıra siyasi olarak da güçlenen bir diaspora var." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye- Avrupa ilişkileri çerçevesinde Türk diasporasının siyasi bir kimlik kazandığını ifade eden Eren, "Bu bilinç çerçevesinde bir güç olarak ortaya çıkıyor ancak Türkiye'yle ilişkisi gerek siyasi gerek ekonomik olarak seyreliyor. Mesela geçen sene askerlik bedelini artıran ve emekliliği zorlaştıran iki kanun değişikliği yaptık. Bunların hepsi yurt dışında yaşayan Türkleri bir tercih yapmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Eren, bu değişikliklerin askerlik, vatandaşlık ve emeklilik konularına olumsuz etki edebileceği uyarısında bulundu.

CİMER ve YTB üzerinden şikayetler ile sosyal medyada yapılan şikayetler derlendi

Türkiye'de yurt dışı Türklerine yönelik hizmetler yürüten 30 kamu kuruluşu bulunduğunu dile getiren Eren, "Yurt dışı Türklerini ilgilendiren 1288 farklı mevzuat bulunuyor. Bunların direkt vatandaşa temas edenleri derledik. Bunlara ilişkin 28 ayrı hizmet biriminin 322 hizmeti olduğunu ortaya çıkardık." dedi.

Vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve YTB'ye yaptığı şikayetlerin yanında yurt dışındaki internet sitelerinde ve sosyal medyada yaptıkları şikayetleri de derlediklerini anlatan Eren, Türklerin yoğun yaşadığı bazı ülkelerde 490 anket yaptıklarını, 70 STK ile birebir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'den bürokratları STK temsilcileriyle buluşturduklarını dile getirdi.

Bu bürokratların sahadaki sorunları görerek mevzuat değişiklikleri yapılmasına katkı sağladığını söyleyen Eren, "Şu ana kadar 17 ayrı mevzuat değişikliği yapıldı, 40 değişiklik de yolda. Bazı değişiklikler takvime bağlanıyor. Mesela Türkiye'de mavi kartla yaşayanların SGK primleri bir yabancınınki kadar yüksek. Mavi kartlıların Türk vatandaşı gibi muamele görmesi ve primlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

"Vatandaşımızı önceden iyi bilgilendirirsek eminim birçok olumsuz etkiyi bertaraf etmiş oluruz"

Eren, dövizle askerlik, boşanma kararlarının tanınmasının kolaylaştırılması, yabancı plakalı araçların trafik cezalarına yönelik değişikliklerin bu çalışmalar neticesinde yapıldığını kaydederek, şunları ifade etti:

"Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor. Kanun değişikliği yaparken onlara iyi anlatmak lazım ya da daha sonra negatif etkileri geçirecek pozitif adımlar atmak lazım. Mesela emeklilik konusunda doğru bir iş yaptık. SGK'nin 120 milyar lira gideri var, bunun yüzde 10'luk açığı da yurt dışındaki yerleşiklerden kaynaklanıyor. Yurt dışından bir emeklinin verdiği primi geri alma süresi ise yurt içindekinden daha az. Devlet bu konuda haklı ama bu değişikliği yaparken vatandaşımızı önceden iyi bilgilendirirsek eminim birçok olumsuz etkiyi bertaraf etmiş oluruz."

Eren, Türkiye dahil 136 ülkenin taraf olduğu "Vergi Konusunda İşbirliği Sözleşmesi" kapsamında banka hesap bilgilerinin diğer ülkelerle paylaşılacağını hatırlatarak, "1,5 milyon yurt dışında yaşayan kişinin Türkiye'de hesabı var. Toplamda 3 milyon banka hesabında 206 milyar lira bulunuyor. Bu paranın bu anlaşmalar devreye girdiğinde gitmemesi için öncesinde bir çalışma yapılması lazım." dedi.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi' kapanış programı - Son Dakika

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