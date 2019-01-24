Son Dakika Haberleri: Yurtdışındaki Yatırımcılardan Türk Borsasına Büyük İlgi

Yurtdışındaki Yatırımcılardan Türk Borsasına Büyük İlgi

40 dakika önce

ANKARA (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Borsa İstanbul'a yurtdışı yerleşik kişilerin Kasım 2013'ten sonra en yüksek haftalık borsa girişi 711,8 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Yurtdışındaki Yatırımcılardan Türk Borsasına Büyük İlgi, System.String[]
ANKARA (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, " Borsa İstanbul'a yurtdışı yerleşik kişilerin Kasım 2013'ten sonra en yüksek haftalık borsa girişi 711,8 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yurtdışı yatırımcılarının Türk borsasına olan ilgisine değinerek, "Yurtdışı yatırımcıların borsamıza büyük ilgisi. Bu rakamlara da yansıyor. 4 ay sonra 100 bin puanı aşan Borsa İstanbul'a yurtdışı yerleşik kişilerin Kasım 2013'ten sonra en yüksek haftalık borsa girişi 711,8 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:52 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Lütfi Elvan, Güncel
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