Son Dakika Haberleri: Yurtdışından Alışveriş Yapanlar Gümrük Kazığına Dikkat ????????????????

Yurtdışından Alışveriş Yapanlar Gümrük Kazığına Dikkat ????????????????

1 saat önce

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere yurt dışından alışverişlerde dikkat etmeniz gereken yeni vergiden bahsedeceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere yurt dışından alışverişlerde dikkat etmeniz gereken yeni vergiden bahsedeceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:19 Kaynak: Youtube

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