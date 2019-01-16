Yurtdışından Alışveriş Yapanlar Gümrük Kazığına Dikkat ????????????????
1 saat önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere yurt dışından alışverişlerde dikkat etmeniz gereken yeni vergiden bahsedeceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere yurt dışından alışverişlerde dikkat etmeniz gereken yeni vergiden bahsedeceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:19 Kaynak: Youtube
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